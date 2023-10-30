Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 18:28

Леонова рассказала, как участие в ледовых шоу помогает спортсменам привыкнуть к выступлениям на публике

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренер Елена Леонова рассказала, как участие в ледовых шоу помогает спортсменам привыкнуть к выступлениям на публике.

«Я вообще считаю шоу отличной возможностью раскрыть себя, привыкнуть к публике, свету, сценическому искусству. Кроме того, они дают прекрасную возможность увидеть, как рядом работают профессионалы высокого уровня, как они отдаются этому. Сейчас вообще проводится очень много различных показательных выступлений — и это хорошо. Во-первых, спортсменов надо чем-то дополнительно мотивировать. Во-вторых, многие не попадают на турниры такого уровня, как «Гран-при», а надо где-то учиться выступать. Но если у нас возникает какой-то проект, мы с Андреем Хвалько всегда стараемся тоже туда поехать. Так я могу контролировать, кто как тренируется между выступлениями, кто как проводит досуг. Постоянно напоминаю: ребята, мы в первую очередь спортсмены. Говорю это и продюсерам, которые нас приглашают», — приводит слова Леоновой RT.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1224159-leonova-ledovoe-shou-figuristy
Фигурное катание
0
Читайте также
МИД Израиля официально подтвердил гибель похищенной ХАМАС гражданки ФРГ Шани Лук
На Украине сообщили о начале «смарт-мобилизации»
Бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» переходят в спецназ «Ахмат»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Туктамышева правда уходит? Судейство за Тутберидзе?
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шесть клубов фигурного катания из России выступили в первом турнире Global Skating Academy

Энберт считает, что пока что спортсменки «Хрустального» выглядят сильнее остальных
Новости
RSS RSS
Все новости