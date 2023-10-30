Леонова рассказала, как участие в ледовых шоу помогает спортсменам привыкнуть к выступлениям на публике

Тренер Елена Леонова рассказала, как участие в ледовых шоу помогает спортсменам привыкнуть к выступлениям на публике.

«Я вообще считаю шоу отличной возможностью раскрыть себя, привыкнуть к публике, свету, сценическому искусству. Кроме того, они дают прекрасную возможность увидеть, как рядом работают профессионалы высокого уровня, как они отдаются этому. Сейчас вообще проводится очень много различных показательных выступлений — и это хорошо. Во-первых, спортсменов надо чем-то дополнительно мотивировать. Во-вторых, многие не попадают на турниры такого уровня, как «Гран-при», а надо где-то учиться выступать. Но если у нас возникает какой-то проект, мы с Андреем Хвалько всегда стараемся тоже туда поехать. Так я могу контролировать, кто как тренируется между выступлениями, кто как проводит досуг. Постоянно напоминаю: ребята, мы в первую очередь спортсмены. Говорю это и продюсерам, которые нас приглашают», — приводит слова Леоновой RT.