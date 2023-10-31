Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 11:15

Тренер из Петербурга объяснила распад пар в фигурном катании «московской модой»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Екатерина Миронова, Евгений Устенко и тренер Елена Соколова
Екатерина Миронова, Евгений Устенко и тренер Елена Соколова.
Фото Федерация фигурного катания на коньках России

Тренер петербургских танцоров Елена Соколова с иронией прокомментировала «СЭ» частые разрывы между партнерами в танцах на льду, которыми ознаменовалось прошедшее межсезонье.

— Как вам удается сделать так, что пары катаются по семь лет? Для России редкость.

— Мы изначально стараемся, чтобы они подходили друг к другу — и ментально, и по техническим параметрам, «рычагам». Дети растут по-разному, кого-то переставляем. Но старшие пары, если они уже вошли в пубертат и скатались, стараемся уже не трогать, чтобы они работали на результат.

— Так все, наверное, планируют, но не у всех получается. Вы же видите, что в наших танцах происходит. Есть тенденция?

— Вижу. В Москве, наверное, мода такая. Это же fashion-столица, более активная. В Москву стекаются спортсмены из регионов. Больше школ, катков, тренеров, больше возможностей что-то в своей жизни поменять, если не устраивает. Но... Бог терпел и нам велел.

— А ситуации, когда содержат партнера, это нормально или все-таки нет?

— За границей это нормально. В России в моей практике такого не было. Бывало, что сегодня ты поможешь, завтра я. Покупают партнеров из России, оплачивают их. Но и в сторону партнерш это тоже работает. Просто в сторону мальчиков чаще, чем девочек.

— Насколько принципиально разделять личное и рабочее в паре? Потому что прецеденты со смешением этих двух сюжетов есть.

— У нас такая проблема не стоит. Мои спортсмены умные и не усложняют излишне себе жизнь. Она и так непростая. Каждый понимает, что личные отношения внутри пары, именно как парня с девушкой, зыбкие. Сегодня мне нравится одно, завтра другое, они пока не умеют полностью справляться с характерами, амбициями, со своим настроением, потому что на фоне усталости лезет негатив. Даже взрослый не может сдерживать при усталости злость на какие-то личные проблемы. У меня были две пары, в которых были отношения, они обе закончили.

Диана Дэвис и&nbsp;Глеб Смолкин. «Годы идут, и мы не вправе осуждать за смену гражданства». Интервью бывшего тренера Глеба Смолкина
Фигурное катание
Елена Соколова
0
Читайте также
Spiegel: Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара из-за высказываний
Задержаны двое подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе
Общее число жертв аварии на шахте в Караганде достигло 46
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Туктамышева правда уходит? Судейство за Тутберидзе?
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Энберт считает, что пока что спортсменки «Хрустального» выглядят сильнее остальных

Тренер по фигурному катанию назвала самую сложную вещь при пубертате
Новости
RSS RSS
Все новости