Энберт: «Костомаров очень настроен на то, чтобы оставаться на льду»

Серебряный призер Олимпиады-2018 Александр Энберт рассказал о настрое Романа Костомарова продолжать выступать на льду.

«Еще полгода назад было сложно представить, что Роман так быстро сможет выйти на лед и выступить. Но когда в августе мы увиделись с ним на спектакле «Письма любви», который мы катали в Сочи, и я увидел его настрой, то понял, что не так долго осталось ждать того момента, когда мы увидим Романа на льду.

Он очень мотивирован, очень настроен на то, чтобы оставаться на льду, делать то, что ему нравится, несмотря ни на что. Это невероятная сила духа. Я очень рад, что он продолжает кататься и преодолевать невероятные трудности, которые попадаются ему на пути. Это поражает. Роман не может по-другому — такой он человек. Он пробьется, своего добьется, выйдет и откатает. В этом весь Роман», — приводит «Газета.ru» слова Энберта.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали в одну из московских больниц с диагнозом «пневмония». Из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 17 декабря на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха он впервые после операций выступил с номером на льду.