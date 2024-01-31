Гербольдт считает странным решение присудить России бронзу в командном турнире на Олимпиаде в Пекине

Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Катарина Гербольдт прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) лишить сборную России золотых медалей в командном турнире на Олимпиаде-2022 из-за дисквалификации Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил.

«Очень странная ситуация. Конечно, если бы очки прибавили другим спортсменам, мы бы вообще остались без медали — с одной стороны, можно подумать, что нас пожалели. Хотя наши ребята честно боролись, в этой ситуации команда не виновата точно», — приводит «Газета.ru» слова Гербольдт.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации Камилы Валиевой на четыре года. Срок отстранения действует с 25 декабря 2021 года — даты, когда фигуристка сдала допинг-пробу, в которой обнаружили запрещенное вещество триметазидин. Все результаты Валиевой с этого момента аннулированы.

После перераспределения мест в командном турнире на Олимпиаде-2022 золото перешло к сборной США, Япония получила серебро, а Россия опустилась на третье место.