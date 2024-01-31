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31 января, 05:39

Энберт: «Валиева сможет кататься так же долго, как и Туктамышева»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Камила Валиева и Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Серебряный призер Олимпиады-2018 Александр Энберт считает, что Камила Валиева способна повторить путь Елизаветы Туктамышевой.

«Есть ли у Камилы все качества для того, чтобы кататься так же долго, как Туктамышева? Я думаю, что есть. Здесь вопрос только в мотивации и какой-то внутренней силе, потому что выдержать такое количество сезонов в профессиональном спорте — это правда очень сложно. Но если у тебя есть желание, то, ради чего ты это делаешь, то, наверное, это возможно. И Лиза Туктамышева показывает, что это реально», — приводит «Газета.ru» слова Энберта.

В понедельник, 29 января, Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации 17-летней Валиевой на четыре года. Срок отстранения действует с 25 декабря 2021 года — даты, когда спортсменка сдала допинг-пробу, в которой обнаружили запрещенное вещество триметазидин.

Дисквалификация Валиевой закончится в декабре 2025 года — на тот момент фигуристке будет 19 лет.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/01/30/22225921.shtml
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