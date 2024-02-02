Японка Чиба стала победительницей чемпионата четырех континентов
Японка Монэ Чиба стала победительницей чемпионата четырех континентов. Турнир проходит в Шанхае (Китай).
По итогам произвольной программы Чиба набрала 143,88 балла, общая оценка после короткой и произвольной программ составила 214,98.
Второе место после двух прокатов заняла Че Йон Ким из Южной Кореи, набрав в сумме 204,68 балла (произвольная программа — 134,91). Замкнула тройку призеров японка Ринка Ватанабе — общий балл составил 202,18 (произвольная программа — 134,95).
В прошлом сезоне 18-летняя Чиба заняла третье место на чемпионате четырех континентов. Победительницей в сезоне-2022/23 стала Ли Хэ Ин (Южная Корея).
Чемпионат четырех континентов
Шанхай, Китай
Женщины
Итог
1. Монэ Чиба (Япония) — 214,98
2. Че Йон Ким (Южная Корея) — 204,68
3. Ринка Ватанабе (Япония) — 202,17
4. Ава Зиглер (США) — 201,19
5. Се Йон Ви (Южная Корея) — 193,57