Японка Чиба стала победительницей чемпионата четырех континентов

Японка Монэ Чиба стала победительницей чемпионата четырех континентов. Турнир проходит в Шанхае (Китай).

По итогам произвольной программы Чиба набрала 143,88 балла, общая оценка после короткой и произвольной программ составила 214,98.

Второе место после двух прокатов заняла Че Йон Ким из Южной Кореи, набрав в сумме 204,68 балла (произвольная программа — 134,91). Замкнула тройку призеров японка Ринка Ватанабе — общий балл составил 202,18 (произвольная программа — 134,95).

В прошлом сезоне 18-летняя Чиба заняла третье место на чемпионате четырех континентов. Победительницей в сезоне-2022/23 стала Ли Хэ Ин (Южная Корея).

Чемпионат четырех континентов

Шанхай, Китай

Женщины

Итог

1. Монэ Чиба (Япония) — 214,98

2. Че Йон Ким (Южная Корея) — 204,68

3. Ринка Ватанабе (Япония) — 202,17

4. Ава Зиглер (США) — 201,19

5. Се Йон Ви (Южная Корея) — 193,57