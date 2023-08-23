Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Игры
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 14:19

Энберт назвал трогательным событием возвращение Костомарова на лед

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский фигурист, серебряный призер Олимпиады — 2018 в командных соревнованиях Александр Энберт высказался о возвращении олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова на лед.

«Конечно, произошло очень сильное и трогательное событие — Роман вышел на лед. Мало того, что это довольно сложно сделать эмоционально, потому что он только привыкает к новому своему состоянию, но это и действительно волевой поступок, который, думаю, для многих станет примером. Это важно как пример для людей: все возможно, не надо опускать руки. Надо верить, и это поможет преодолеть любые сложности», — приводит слова Энберт «Газета.Ru».

46-летний Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. Уже 26 июня спортсмен опубликовал видео, как занимается с протезами на велотренажере. В начале июля его выписали из больницы в Коммунарке.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/08/23/21130364.shtml?updated
Фигурное катание
Александр Энберт
Роман Костомаров
1
0
Читайте также
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юрист рассказал, что может грозить Загитовой за нарушение ПДД
Новости
RSS RSS
Все новости