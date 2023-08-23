Энберт назвал трогательным событием возвращение Костомарова на лед

Российский фигурист, серебряный призер Олимпиады — 2018 в командных соревнованиях Александр Энберт высказался о возвращении олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова на лед.

«Конечно, произошло очень сильное и трогательное событие — Роман вышел на лед. Мало того, что это довольно сложно сделать эмоционально, потому что он только привыкает к новому своему состоянию, но это и действительно волевой поступок, который, думаю, для многих станет примером. Это важно как пример для людей: все возможно, не надо опускать руки. Надо верить, и это поможет преодолеть любые сложности», — приводит слова Энберт «Газета.Ru».

46-летний Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. Уже 26 июня спортсмен опубликовал видео, как занимается с протезами на велотренажере. В начале июля его выписали из больницы в Коммунарке.