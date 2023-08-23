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Сегодня, 14:09

Юрист рассказал, что может грозить Загитовой за нарушение ПДД

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Юрист Сергей Радько заявил, что фигуристке Алине Загитовой может грозить штраф за нарушение ПДД.

«Если нарушение имело место быть, если это действительно был проезд на запрещающий сигнал светофора, то предусмотрено наказание в размере 1 тысячи рублей штрафа. Если же это повторное нарушение в течение года, то это либо 5 тысяч рублей штрафа, либо лишение права управления транспортным средством. Но что касается конкретного нарушения, то для правильной квалификации нужно видеть данные со всех камер с места возможного нарушения», — приводит слова Радько «Газета.Ru».

Загитова сняла видео за рулем, передвигаясь на черном внедорожнике «Мерседес», и опубликовала запись в соцсетях. Пользователи заметили, что в тот момент, когда автомобиль Загитовой проезжает через «зебру», для пешеходов горит зеленый сигнал светофора.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях. На данный момент она не участвует в официальных соревнованиях.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/08/23/21130268.shtml?updated
Фигурное катание
Алина Загитова
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