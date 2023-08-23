Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Игры
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 16:22

Роднина: «Появление Костомарова на льду — это правильно. Он стал кумиром для многих»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ирина Роднина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась впечатлениями от появления олимпийского чемпиона Романа Костомарова на льду в шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

«В последнее время я очень внимательно слежу за Романом. За тем, как он тренируется, как он проходит восстановление. И я могу сказать, что он это делает с тем же упорством, с каким он готовился когда-то к Олимпийским играм. Так что его появление на публике меня не сильно удивило. Я знала, что он вернется. И появление Романа Костомарова на льду — это правильно. Ведь он показывает всем людям пример того, как из самой безвыходной ситуации можно выйти победителем. Костомаров стал кумиром для многих», — цитирует Роднину RT.

Шоу Авербуха «Письма любви» прошло 22 августа в ледовом дворце «Айсберг» в Сочи. Костомаров появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.

10 января Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

26 июня Костомаров опубликовал первое видео из больницы, в котором показал, как с протезами занимается на велотренажере. 8 августа он рассказал своим подписчикам, что ему пришли стопы, на которых можно бегать.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1192393-rodnina-kostomarov-kumir-lyudi
Фигурное катание
Ирина Роднина
Роман Костомаров
0
Читайте также
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Энберт назвал трогательным событием возвращение Костомарова на лед

Журова призвала оштрафовать Загитову за проезд на красный свет
Новости
RSS RSS
Все новости