Роднина: «Появление Костомарова на льду — это правильно. Он стал кумиром для многих»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась впечатлениями от появления олимпийского чемпиона Романа Костомарова на льду в шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

«В последнее время я очень внимательно слежу за Романом. За тем, как он тренируется, как он проходит восстановление. И я могу сказать, что он это делает с тем же упорством, с каким он готовился когда-то к Олимпийским играм. Так что его появление на публике меня не сильно удивило. Я знала, что он вернется. И появление Романа Костомарова на льду — это правильно. Ведь он показывает всем людям пример того, как из самой безвыходной ситуации можно выйти победителем. Костомаров стал кумиром для многих», — цитирует Роднину RT.

Шоу Авербуха «Письма любви» прошло 22 августа в ледовом дворце «Айсберг» в Сочи. Костомаров появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.

10 января Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.