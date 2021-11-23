Загитова высказалась о возможном романе Медведевой и Милохина: «Рада за ребят»

Российская фигуристка Алина Загитова высказалась о возможном романе между Евгенией Медведевой и тиктокером Даней Милохиным. Пара вместе участвует в шоу «Ледниковый период» на «Первом канале».

«Парное катание — это специфический вид спорта. В танцах на льду очень важна связь между партнерами. У кого-то это складывается, у кого-то нет. Поэтому я за ребят очень рада», — цитирует Загитову «Комсомольская правда».

Спортсменка также отметила, что на шоу болеет за Ксению Бородину и Дмитрия Соловьева.

«Знаете, мне нравится Ксения Бородина, потому что она своим характером — упорством и настойчивостью — идет к победе. Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев — вот за кого я держу кулачки», — добавила фигуристка.

Загитова вместе с Алексеем Ягудиным второй год подряд являются ведущими «Ледникового периода».