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Загитова высказалась о возможном романе Медведевой и Милохина: «Рада за ребят»

Загитова прокомментировала информацию о возможном романе между Медведевой и Милохиным
15:33
Евгения Медведева и Данил Милохин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева и Данил Милохин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Алина Загитова высказалась о возможном романе между Евгенией Медведевой и тиктокером Даней Милохиным. Пара вместе участвует в шоу «Ледниковый период» на «Первом канале».

«Парное катание — это специфический вид спорта. В танцах на льду очень важна связь между партнерами. У кого-то это складывается, у кого-то нет. Поэтому я за ребят очень рада», — цитирует Загитову «Комсомольская правда».

Спортсменка также отметила, что на шоу болеет за Ксению Бородину и Дмитрия Соловьева.

«Знаете, мне нравится Ксения Бородина, потому что она своим характером — упорством и настойчивостью — идет к победе. Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев — вот за кого я держу кулачки», — добавила фигуристка.

Загитова вместе с Алексеем Ягудиным второй год подряд являются ведущими «Ледникового периода».

Дополнительная информация:

https://www.kp.ru/daily/28364/4507997/

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Виктория Кравченко все материалы автора
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