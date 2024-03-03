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3 марта, 18:07

Команда Щербаковой одержала победу на Кубке Первого канала

Ана Горшкова
Корреспондент
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Команда Анны Щербаковой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Команда олимпийской чемпионки Анны Щербаковой стала обладателем Кубка Первого канала-2024.

В финальном соревновании турнира Даниил Самсонов из команды Щербаковой выиграл произвольную программу. За прокат он получил 197,51 балла. Второе место занял Арсений Федотов (192,74), третье — Лев Лазарев (192,47). Оба спортсмены из команды Елизаветы Туктамышевой.

Таким образом, команда Щербаковой выиграла Кубок Первого канала со 129 баллами, команда Туктамышевой — вторая (121), а коллектив Алины Загитовой — третий (120).

Победители получили 10 миллионов рублей, команда, занявшая второе место, — 8,5 миллиона рублей, третья команда — 7 миллионов рублей.

Кубок Первого канала

Санкт-Петербург

1. Команда Анны Щербаковой (синие) — 129 баллов

2. Команда Елизаветы Туктамышевой (красные) — 121

3. Команда Алины Загитовой (белые) — 120

Алина Загитова, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева. Команда Щербаковой выиграла Кубок Первого канала. Онлайн-трансляция
Фигурное катание
Алина Загитова
Анна Щербакова
Елизавета Туктамышева
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