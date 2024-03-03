Команда Щербаковой одержала победу на Кубке Первого канала
Команда олимпийской чемпионки Анны Щербаковой стала обладателем Кубка Первого канала-2024.
В финальном соревновании турнира Даниил Самсонов из команды Щербаковой выиграл произвольную программу. За прокат он получил 197,51 балла. Второе место занял Арсений Федотов (192,74), третье — Лев Лазарев (192,47). Оба спортсмены из команды Елизаветы Туктамышевой.
Таким образом, команда Щербаковой выиграла Кубок Первого канала со 129 баллами, команда Туктамышевой — вторая (121), а коллектив Алины Загитовой — третий (120).
Победители получили 10 миллионов рублей, команда, занявшая второе место, — 8,5 миллиона рублей, третья команда — 7 миллионов рублей.
Кубок Первого канала
Санкт-Петербург
1. Команда Анны Щербаковой (синие) — 129 баллов
2. Команда Елизаветы Туктамышевой (красные) — 121
3. Команда Алины Загитовой (белые) — 120