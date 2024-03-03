Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

3 марта, 19:55

Туктамышева подвела итоги Кубка Первого канала

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Елизавета Туктамышева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала итоги Кубка Первого канала.

«Хотелось бы дать отдельный приз для ребят, Льву (Лазареву) и Арсению (Федотову). Я точно какой-нибудь приз сделала бы, потому что это два гиганта. Не представляю, что будет в будущем. Накал страстей был просто невозможный сегодня, добавлял интерес. Было очень круто, весело, здорово.

Все три команды, мне кажется, получили огромное удовольствие от старта. В конце я не видела ни одного грустного лица, очень дружная у нас все-таки в целом команда фигурного катания, здорово, что, даже соревнуясь друг с другом, мы все равно переживали друг за друга и поддерживали», – сказала Туктамышева.

Команда Туктамышевой заняла второе место на Кубке Первого канала. Первой стала команда Анны Щербаковой. Третье место заняла команда Алины Загитовой.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
2
0
Читайте также
СМИ узнали о десятке прописанных в приюте для бездомных офицеров СБУ
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Старовойт сообщил о повреждении крыши поликлиники в Курске из-за обломков БПЛА
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Туктамышева — про номер на шоу-программах: «У меня есть идея, уже в процессе костюм»

Загитова — о третьем месте на Кубке Первого канала: «Ребята сделали то, что от них зависело»
Новости
RSS RSS
Все новости