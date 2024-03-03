Туктамышева подвела итоги Кубка Первого канала

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала итоги Кубка Первого канала.

«Хотелось бы дать отдельный приз для ребят, Льву (Лазареву) и Арсению (Федотову). Я точно какой-нибудь приз сделала бы, потому что это два гиганта. Не представляю, что будет в будущем. Накал страстей был просто невозможный сегодня, добавлял интерес. Было очень круто, весело, здорово.

Все три команды, мне кажется, получили огромное удовольствие от старта. В конце я не видела ни одного грустного лица, очень дружная у нас все-таки в целом команда фигурного катания, здорово, что, даже соревнуясь друг с другом, мы все равно переживали друг за друга и поддерживали», – сказала Туктамышева.

Команда Туктамышевой заняла второе место на Кубке Первого канала. Первой стала команда Анны Щербаковой. Третье место заняла команда Алины Загитовой.