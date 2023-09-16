Елизавета Туктамышева: короткая программа на сезон (видео контрольных прокатов)

Появилось видео короткой программы фигуристки Елизаветы Туктамышевой в рамках контрольных прокатов сборной России.

26-летняя спортсменка каталась под композицию Sounduk — «Небо я». Во время выступления она выполнила элемент ультра-си — тройной аксель.

Контрольные прокаты сборной России стартовали в субботу, 16 сентября. Завершатся они в воскресенье, 17 сентября. Выступления проходят в Москве во дворце спорта «Мегаспорт».