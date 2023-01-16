Елена Радионова считает, что Косторная воодушевилась парным катание

Хореограф по фигурному катанию Елена Радионова поделилась мнением по поводу возможного перехода Алены Косторной в парное катание.

«Для меня это не стало удивлением. Она давно об этом говорила. Видно, она загорелась парным катанием. На шоу уже были первые попытки поставить показательный парный номер. Я хочу ей пожелать удачи в новом направлении, она очень талантливая спортсменка. Но, конечно, будет сложно», — сказала Радионова Metaratings.ru.

Сегодня, 16 января, заслуженный тренер России по фигурному катанию Елена Буянова сообщила, что прекратила сотрудничество с Косторной из-за решения фигуристки выступать в парном катании.

Ранее Бетина Попова в интервью «СЭ» рассказала, что Косторная и фигурист Георгий Куница в формате подготовки к зимним ледовым шоу нарабатывали парные элементы в группе Сергея Рослякова.