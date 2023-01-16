Дмитриев оценил перспективы Косторной в парном катании: «Все она может освоить»

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев прокомментировал перспективы Алены Косторной в парном катании.

— Парное катание — это реально. У меня был опыт: Катарина Гербольдт встала в пару с Александром Энбертом. Ей на тот момент был 21 год. Я их тренировал. За восемь месяцев ребята попали в сборную России, поехали на чемпионат Европы, где заняли четвертое место, — сказал Дмитриев «РБ Спорт».

— То есть, главное — желание? Если Косторная чувствует, что в одиночном катании исчерпала себя, можно попробовать в парном?

— Да, желание — номер один. Но нужен опытный партнер. Если девочку можно обучить в этом возрасте, то мальчика учить значительно дольше. Это бесполезный вариант, если два одиночника встанут в пару. Нужен хороший партнер, который все знает и поможет. А так особых проблем не вижу.

— Что надо менять в себе, когда переходишь из одиночного катания в парное? Может, похудеть?

— Физические кондиции не самое главное. Вес, конечно, надо «держать». Но и в одиночном катании вес важен. Если партнер сильный, мощный, высокий и может ее поднять, то все в порядке. Алене, правда, придется «качать» спину, плечи, пресс, руки. В парном катании нужно делать шпагаты, поддержки. Но это все решается в течение года, если качественный партнер и грамотный тренер.

— Еще выбросы есть в парном катании — там же фигуристки летают. Не испугается?

— Я видел, как Алена катается в паре. Она пробовала и двойные, и тройные выбросы. Все она может освоить. Парное катание, в отличие от одиночного, — долгосрочная вещь. Редко, когда девочки выходят лед в таком возрасте, как Лиза Туктамышева — в 25, 26 лет. А, например, Евгения Тарасова и Владимир Морозов катаются в дуэте уже 13 лет. Представляете, что это такое?