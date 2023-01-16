Радионова: «Для России было бы лучше, если бы Дэвис и Смолкин остались, должна быть конкуренция внутри страны»

Хореограф по фигурному катанию Елена Радионова прокомментировала новость о том, что танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин могут сменить спортивное гражданство на израильское.

«Очень много разговоров насчет этой пары, но никаких официальных заявлений нет. Только слухи и домыслы, поэтому как-то комментировать это не стоит. В любом случае у нас сейчас в танцах на льду сложная ситуация, много дуэтов распалось. Поэтому, конечно, для России было бы лучше, если бы они остались, потому что должна быть конкуренция внутри страны. Но как бы там ни было, мы не можем их удержать, это должно быть их личное желание. Если у них есть желание кататься за другую страну, никто им не может помешать в этом», – цитирует Радионову Metaratings.ru.

Сегодня, 16 января, РИА «Новости» сообщили, что танцевальный дуэт рассматривает вариант выступлений за сборную Израиля.

В этом сезоне Дэвис и Смолкин пропустили все внутрироссийские соревнования. Пара тренируется в США и не может приехать в Россию из-за проблем с документами у Смолкина.