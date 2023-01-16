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Сегодня, 13:40

Бетина Попова отреагировала на переход Косторной в парное катание

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Хореограф и тренер Бетина Попова прокомментировала тот факт, что фигуристка Алена Косторная перешла в парное катание. Об этом стало известно сегодня, 16 января.

«Да, это так. Косторная и Куница в формате подготовки к зимним ледовым шоу нарабатывали парные элементы в нашей группе (в группе Сергея Рослякова — прим. «СЭ»)», — заявила Попова.

Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В июле 2020 года спортсменка перешла в академию Евгения Плющенко, но в марте 2021 года вновь вернулась к Тутберидзе. С марта 2022 года фигуристка тренировалась в ЦСКА у Елены Буяновой.

В декабре 19-летняя Косторная выступила в паре с Георгием Куницей в шоу Евгения Плющенко.

Алена Косторная
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