Буянова рассказала, получится ли у Косторной в парном катании

Заслуженный тренер России Елена Буянова отреагировала на переход российской фигуристки Алены Косторной в парное катание.

— Верите ли, что у Косторной получится в парном катании?

— Все покажет время. Талантливых людей очень много, но получается не у многих. Наших чемпионов не так много — это штучный материал. Будем ждать, наблюдать, — сказал Буянова.

16 января стало известно, что 19-летняя фигуристка перешла тренироваться от Елены Буяновой к специалисту по парному катанию Сергею Рослякову. Спортсменка будет выступать с партнером по шоу Георгием Куницей.