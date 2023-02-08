Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 15:20

Буянова о Губановой: «Она востребована, у нее появилось второе дыхание»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Анастасия Губанова.
Фото AFP

Заслуженный тренер России Елена Буянова поделилась мнением о чемпионке Европы Анастасии Губановой, представляющей Грузию.

— Можно ли назвать победу Губановой на ЧЕ неполноценной?

— Я бы так не сказала. На каждом уровне спортсмены готовятся. Настя — замечательная девочка. У ее болельщиков было много претензий, в том числе ко мне, что я не сохранила ее у нас. Ну если человек не может и не хочет бороться? Перейдя к другому тренеру у нее тоже не получилось быть в обойме лучших спортсменов. Она в этом не виновата, так сложились обстоятельства.

Мы ее тоже брали, чтобы она показала результаты. Но для этого надо работать в 10 раз больше, думать, приводить себя в форму. На тот момент, когда она каталась у нас, ей было комфортно, она не совсем понимала — зачем ей надо работать.

Слава богу, что они приняли такое решение. Мы ей предлагали, но на тот момент она не созрела. Созрела чуть позже.

Оказаться в нужном месте — это тоже мастерство. Оно нужно, чтобы откататься. Настя могла и не откататься, так же как Луна Хендрикс. Все пророчили ей первое место, а его заняла Настя. Я очень рада за нее. Она востребована, у нее появилось второе дыхание.
Конечно, это другой чемпионат, другие баллы. Но, вот так, — сказала Буянова.

Фигурное катание
Анастасия Губанова
Елена Буянова (Водорезова)
0
Читайте также
Карлсен поменял позицию по допуску России. Вместе с шахматистом против нас — 80 процентов норвежских спортсменов
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
«Землетрясение произошло в зоне, где мы ожидали толчки магнитудой 8»
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 5894 человек
Сейсмолог назвал причины землетрясения в Турции
Заморозка на льду: Костомаров перенес операцию на ноге
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Буянова рассказала, получится ли у Косторной в парном катании

Кондратюк о возможной карьере тренера: «Давайте я еще покатаюсь»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости