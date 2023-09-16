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Сегодня, 12:07

Эксперты назвали главных фаворитов сезона в фигурном катании

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российские журналисты сделали свои прогнозы на сезон-2023/24 по фигурному катанию в рамках опроса «СЭ». В нем приняли участие 20 представителей различных СМИ, которые сделали свои предсказания относительно результатов чемпионата России.

У мужчин явным фаворитом сезона считается Петр Гуменник, которого 14 раз из 20 возможных поставили на первое место. У женщин мнения разделились: 8 первых мест у Аделии Петросян, 8 — у Софьи Акатьевой, 3 — у Камилы Валиевой.

У пар неоспоримые фавориты Анастасия Мишина/Александр Галлямов — играет скепсис в отношении перехода их главных конкурентов Александры Бойковой/Дмитрия Козловского к Этери Тутберидзе (14-6 по «золотым медалям» в прогнозах). Наконец, в танцах чистые фавориты сезона — Александра Степанова/Иван Букин (15 раз их выбирали первыми).

Главные фавориты сезона в фигурном катании.
Фото «СЭ»

Полностью все прогнозы на сезон можно посмотреть здесь.

Фигурное катание
Аделия Петросян
Александра Степанова/ Иван Букин
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Камила Валиева
Петр Гуменник
Софья Акатьева
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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