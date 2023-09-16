Заслуженный тренер России Александр Жулин рассказал, как узнал о болезни фигуристка Романа Костомарова.

«Переживал — это мягко сказано. Я вообще не замечал, чтобы Ромка относился к своему здоровью халатно. У него даже травм никогда не было серьезных. В последнем телевизионном шоу мы вместе участвовали, он боксом занимался. Обо всем я узнал из новостей. Сразу позвонил Тане (Татьяна Навка, -прим. «СЭ») она мне сказала, что два процента дают на то, что Рома выживет. Я ходил по всем церквям с женой. Не хочу говорить о том, в каком он виде сидит тут. Настоящее чудо, что он просто живой. Таня мне рассказала в апреле, что он ее поздравил с днем рождения и я понял, что Рома приходит в себя и можно пообщаться с ним», — сказал Жулин в программе на телеканале НТВ «Секрет на миллион».

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. Летом Костомаров начал учиться передвигаться на протезах.