Американский эксперт допустил, что Щербакова может выиграть Олимпиаду без четверного прыжка

Американский аналитик по фигурному катанию Джеки Вонг в интервью «СЭ» рассказал о том, как изменятся перспективы трехкратной чемпионки России и чемпионки мира Анны Щербаковой стать победительницей Олимпийских Игр в Пекине в случае, если она не сможет восстановить четверной прыжок.

«Не думаю, что у нее нет шансов без четверных, — считает Вонг. — На чемпионате мира мы увидели, что ей на самом деле и не нужен четверной для победы. Женщины сейчас только входят в эпоху четверных, и мы видим, как многие девушки выходят с чересчур рискованными программами, с которыми не могут справиться. Ошибки неизбежны, поэтому здесь нужен баланс. На самом деле я даже не уверен, что у олимпийской чемпионки в Пекине будет четверной прыжок. Не обязательно, возможны разные расклады. К тому же наверняка к Играм Щербакова подойдет в лучшей форме и будет способна исполнить четверной, один или несколько».

Зимой Щербакова переболела тяжелой формой пневмонии и на ЧМ-2021 в шведском Стокгольме не смогла исполнить ни одного прыжка категории ультра-си.

(Рустам Имамов)

Полностью интервью Джеки Вонга — на сайте «СЭ»