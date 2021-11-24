Экс-фигурист «Ангелов Плющенко» Ковалев прокомментировал уход из академии: «Мы в абсолютно нормальных отношениях»

Российский фигурист Артем Ковалев в интервью «СЭ» рассказал, как повлиял на его карьеру уход из академии Плющенко в прошлом сезоне.

Ковалев перешел в новообразованную школу своего непосредственного тренера Александра Волкова.

— Никакой разницы в оценках я не заметил, — подчеркнул фигурист. — Судьи ставят очень честно. 93 балла в короткой программе на Кубке России по делу, но это еще мало. Уровни на двух вращениях, дорожке я упустил. Могло быть около 98, если компоненты еще подтянуть, то соточку можно было пробить. Ставят мне нормально, думал, по итогам будет намного меньше (236,88 балла. — Прим. «СЭ»). Я сам прекрасно понимаю, где налажал и над какими косяками работать. На переходе я тоже ничего не потерял, никакого простоя не было. У нас в Новопеределкино четыре катка, три зала. Приятная атмосфера, катки все разных размеров. Например, перед Сочи, где мы катались на «канадке», готовились на катке меньшего размера.

— Спонсоры хорошие должны быть.

— Тут лучше у руководства спросить.

— С Евгением Плющенко вы общались после ухода? Он может посоветовать что-то?

— Мы в абсолютно нормальных отношениях, но нет, все-таки у нас разные школы, у меня свой тренер. Мы с ним здороваемся на соревнованиях, я его с днем рождения вот поздравлял. Нет такого — работа окончена, и все, друг друга забыли.

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