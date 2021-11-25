«Гран-при» России: расписание и участники

С 26 по 28 ноября во Сочи пройдет шестой этап серии «Гран-при» по фигурному катанию. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала.

Список участников

Мужчины:

Брендан Керри (Австралия), Роман Садовский (Канада), Михал Бржезина (Чехия), Ника Эгадзе (Грузия), Морис Квителашвили (Грузия), Маттео Риццо (Италия), Кейдзи Танака (Япония), Казуки Томоно (Япония), Михаил Коляда (Россия), Марк Кондратюк (Россия), Евгений Семененко (Россия), Камден Пулкинен (США).

Женщины:

Ольга Микутина (Австрия), Екатерина Рябова (Азербайджан), Луна Хендрикс (Бельгия), Виктория Сафонова (Беларусь), Мэйдлин Скиза (Канада), Ева Лотта Киибус (Эстония), Рино Мацуике (Япония), Екатерина Куракова (Польша), Майя Хромых (Россия), Елизавета Туктамышева (Россия), Камила Валиева (Россия), Мэрайя Белл (США).

Пары:

Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия), Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада), Юлия Щетинина — Марк Мадьяр (Венгрия), Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия), Ясмина Кадырова — Иван Бальченко (Россия), Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия), Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (Россия), Одри Лу — Миша Митрофанов (США).

Танцы на льду:

Лоуренс Фурнье Бодри — Николай Соренсен (Канада), Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания), Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия), Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичюс (Литва), Елизавета Худайбердиева — Егор Базин (Россия), Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия), Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин (Россия), Кейтлин Гавайек — Жан-Люк Бэйкер (США).

Расписание соревнований

26 ноября

Мужчины, короткая программа

13.30

Танцы на льду, ритм-танец

15.30

Пары, короткая программа

18.00

Женщины, короткая программа

19.25 Первый канал

27 ноября

Мужчины, произвольная программа

13.30

Танцы на льду, произвольный танец

15.40

Пары, произвольная программа

17.30 Первый канал

Женщины, произвольная программа

19.10 Первый канал

28 ноября

Показательные выступления

15.00