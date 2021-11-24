«Сейчас выйду, розы подарю девушкам». Казус с подарками фигуристам на Кубке России

Интервью Артема Ковалева, который последним отобрался на чемпионат России в конце декабря.

Предолимпийский чемпионат России по фигурному катанию уже менее чем через месяц. Окончательный состав еще не определен, но почти понятен — с учетом того, что известны участники юниорского финала «Гран-при», взрослой серии «Гран-при» и лидеры Кубка России.

Одним из тех, кто на флажке вбежал на подножку «Сапсана» в Петербург, стал Артем Ковалев. В прошлом году он выиграл несколько турниров подряд и был реальным претендентом на попадание в сборную. Учитывая полную непредсказуемость мужских соревнований, среди них он и сейчас. Но на данный момент он 18-й по счету квалифицированный на чемпионат при 18 участниках и вырвал путевку на зубах на последнем этапе Кубка России. Выдал идеальную короткую программу, затем навалял в произвольной, но за счет запаса забрал золото.

Вернее, не золото, а «Яндекс.Станцию», которую подарили за победу. Причем сразу после награждения между серебряным призером Матвеем Ветлугиным и Ковалевым начался торг за право обменяться подарками. Оказывается, среди российских фигуристов это нормальная дружеская практика. И в итоге, по нашей информации, из Перми после долгого процесса переговоров со станцией все-таки уехал Ветлугин. Несмотря на то что Ковалев меняться не хотел.

А с розами, которые почему-то дарили парням за попадание на подиум, он поступил еще более элегантным образом.

Олимпиада 2026 года ко мне сейчас ближе

— Артем, довольны ли вы тем, как сложился решающий этап Кубка?

— Доволен короткой программой, произвольной — нет. Я нарабатывал на тренировках гораздо больше, катал много и лучше, почти без ошибок. Пять четверных в программу вставлял. Там были повторы, понятно, то есть делал два тулупа и три сальхова, например (максимум в программу можно вставить по два четверных с учетом каскадов. — Прим. «СЭ»). Жаль, что не получилось, потому что готов был на 100%.

— Видел, что заряжены вы были сильно, перед выходом метались вдоль бортика.

— Да, старался себя завести максимально. Но не пошло изначально. На втором четверном собрался, но третий опять... Расслабился, что ли, не понял.

Когда выступал на этапе в Сочи, то отравился. Так получилось, что в Перми я впервые прыгал с тремя четверными. В Сочи был мандраж прыгать с двумя, а здесь впервые с тремя.

— А что за история с Сочи? Прям в официальной гостинице отравился?

— До сих пор не понял. Утром проснулся — сильно болит живот. Потом меня рвало, к старту лучше не стало. Так и выступал. После приезда пришлось два денька дома полежать, и снова пошел.

— О чемпионате России мысли есть?

— Очки считал, да. Насколько понимаю, там на грани. От «Гран-при» я точно не завишу. Я первый запасной на юниорский финал, а на чемпионат России, как понимаю, отберутся только участники юниорского финала и все взрослые.

— Если вы все-таки едете, то какие амбиции? В борьбе за Олимпиаду поучаствовать?

— Мечты об Олимпиаде есть, но ко мне ближе Игры 2026 года, как мне кажется (улыбается). Этот год очень сложный, тяжело конкурировать с русскими спортсменами, да и с иностранными. Японцы, например, прыгают очень много и очень чисто, круто, на большие плюсы. И катаются сильно. Конечно, я собираюсь побороться, если вдруг попаду. Но в идеале мне надо усложнять контент, добавить еще один тройной аксель в произвольную и накатывать три четверных. По возможности наладить четвертый, и будет вообще замечательно.

— У вас еще был прекрасный разбор короткой на камеру сразу после проката, такое редко бывает.

— Спасибо. Да, я выходил очень спокойным, ноги не дрожали. Этот набор я уже катал на соревнованиях.

Замечал проблемы Косторной, но говорить о них не буду

— Вы перешли из «Ангелов Плющенко» в новообразованную школу Александра Волкова. Разница по оценкам есть?

— Никакой разницы. Судьи ставят очень честно. 93 балла в короткой программе по делу, но это еще мало. Уровни на двух вращениях, дорожке я упустил. Могло быть около 98, если компоненты еще подтянуть, то соточку можно было пробить. Ставят мне нормально, думал, по итогам будет намного меньше (236,88 балла. — Прим. «СЭ»). Я сам прекрасно понимаю, где налажал и над какими косяками работать. На переходе я тоже ничего не потерял, никакого простоя не было. У нас в Новопеределкино четыре катка, три зала. Приятная атмосфера, катки все разных размеров. Например, перед Сочи, где мы катались на «канадке», готовились на катке меньшего размера.

— Спонсоры хорошие должны быть.

— Тут лучше у руководства спросить.

— Александра Волкова в Перми не было.

— Он спросил: «С кем хочешь ехать? Без разницы? Тогда с Мартин езжай» (Мартин Даженэ — жена Волкова и хореограф группы. — Прим. «СЭ»). У него две группы, три своих ребенка. Поэтому он сидит с ними, плюс в школу обычную надо водить. А мне действительно было все равно. Но сейчас уже вместе продолжаем подготовку к чемпионату Москвы.

— С Евгением Плющенко вы общались после ухода? Он может посоветовать что-то?

— Мы в абсолютно нормальных отношениях, но нет, все-таки у нас разные школы, у меня свой тренер. Мы с ним здороваемся на соревнованиях, я его с днем рождения вот поздравлял. Нет такого — работа окончена, и все, друг друга забыли.

— У него сейчас успех в юниорах. Может, действительно без звезд легче?

— Мне как раз было очень комфортно, когда взрослые были на катке, ребята, которые прыгают четверные. Мы катались на одном льду с Аленой Косторной, Стасей Константиновой, Сашей Петровым, Леней Свириденко, Катей Рябовой. Была хорошая атмосфера. С Сашей Трусовой тоже пересекались, но она была на другом льду. Между тренировками могли. И все что-то советовали друг другу, помогали, та же Алена мне, без проблем.

— Почему тогда у нее не задалось в 2021-м?

— Ох, тут надо у нее спрашивать, я не знаю. Может, нервы, может, на тренировках не получается, не готова физически.

— В тот момент, когда вы были в одной школе, вы проблем не замечали?

— Замечал, но не буду про это говорить.

— Что за история с подарком за победу? Слышал, вам предложили обменяться.

— Да, Матвей предложил поменяться, но не знаю, я не готов меняться. Кто на что наработал, тот то и получил! (Смеется.) Большая колонка у меня есть, но именно такого подарка нет. Подарили «Яндекс.Станцию». Первый раз такое! Раньше дарили сумку на колесиках. За третье место здесь вот аккумулятор для зарядки подарили. Когда-то, говорят, на Кубке были призовые, но сейчас такого нет. Но станция — это крутой подарок, спасибо организаторам. Подгончик прямо.

— А розы парням тоже дарят? (Рядом с Артемом лежит букет роз. — Прим. «СЭ».)

— Сейчас выйду, буду дарить девушкам.