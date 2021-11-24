Российский фигурист Артем Ковалев в разговоре с «СЭ» высказал свое мнение о присутствии звездных фигуристок в академии Евгения Плющенко.

Ковалев выступал за «ангелов» в прошлом сезоне вместе с Александрой Трусовой и Аленой Косторной, однако затем ушел в школу своего тренера Александра Волкова.

— У Плющенко сейчас успех в юниорах. Может, действительно, без звезд легче?

— Мне как раз было очень комфортно, когда взрослые были на катке, ребята, которые прыгают четверные. Мы катались на одном льду с Аленой Косторной, Стасей Константиновой, Сашей Петровым, Леней Свириденко, Катей Рябовой. Была хорошая атмосфера. С Сашей Трусовой тоже пересекались, но была на другом льду. Между тренировками могли. И все что-то советовали друг другу, помогали, та же Алена мне, без проблем.

— Почему тогда у нее не задалось в 2021-м?

— Ох, тут надо у нее спрашивать, я не знаю. Может, нервы, может, на тренировках не получается, не готова физически.

— В тот момент, когда вы были в одной школе, вы проблем не замечали?

— Замечал, но не буду про это говорить.

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