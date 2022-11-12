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12 ноября, 23:49

Плющенко рассказал о своем психологическом возрасте: «Честное слово, мне 18 лет!»

Плющенко рассказал о своем психологическом возрасте
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Двукратный олимпийский чемпион, ныне тренер Евгений Плющенко рассказал о том на какой психологический возраст себя ощущает.

«Мне 18 лет, честное слово! Ну ладно, 21. Играю в футбол, теннис, хоккей, бегаю, прыгаю, скачу. Нет проблем. Столько планов у меня! Я ровняюсь на своего великого тренера (Алексея Мишина). 81 год! Играет в теннис, семьянин, прекрасная жена, внуки, рыбалка, постоянно на коньках. Вот на кого надо ровняться», — сказал Плющенко.

Недавно Плющенко отметил свой 40-летний юбилей.

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