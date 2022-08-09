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Сегодня, 20:24

Фигуристка Степанова о предложении на льду: «Шок продолжался несколько дней»

Александра Степанова рассказала о предложении руки и сердца на льду
Анна Горшкова
Корреспондент
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Двукратная чемпионка России, призер пяти чемпионатов Европы Александра Степанова рассказала о том, когда планируется свадьба с Владом Малиновым.

22 июля Малинов сделал Степановой предложение руки и сердца на шоу Ильи Авербуха.

— Саша, поздравляю вас с радостным событием. Илья Авербух сказал, что вы ничего не знали о готовящемся предложении. Это правда?

— Да. Я действительно ничего не знала. Это был, наверное, самый лучший момент в моей жизни — я была невероятно счастлива. И да, это было действительно очень неожиданно. Шок продолжался несколько дней (смеется).

— Есть ли в планах свадьба?

— Мы говорили об этом, но очень много занятости что у меня, что у моего... теперь уже жениха (улыбается). Точную дату не обсуждали, но просто очень хочется, чтобы вся семья и близкие друзья на таком важном событии были рядом. Поэтому, конечно, потребуется время, чтобы всех собрать, и пока что точной даты у нас нет, — приводит слова Степановой Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-08-09-figuristka-aleksandra-stepanova-intervyu-o-predlozhenii-ruki-i-serdtsa-zhenikhe-svadbe-olimpiade-shou-ili-averbukha
Фигурное катание
Александра Степанова
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