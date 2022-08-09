Фигуристка Степанова о предложении на льду: «Шок продолжался несколько дней»

Двукратная чемпионка России, призер пяти чемпионатов Европы Александра Степанова рассказала о том, когда планируется свадьба с Владом Малиновым.

22 июля Малинов сделал Степановой предложение руки и сердца на шоу Ильи Авербуха.

— Саша, поздравляю вас с радостным событием. Илья Авербух сказал, что вы ничего не знали о готовящемся предложении. Это правда?

— Да. Я действительно ничего не знала. Это был, наверное, самый лучший момент в моей жизни — я была невероятно счастлива. И да, это было действительно очень неожиданно. Шок продолжался несколько дней (смеется).

— Есть ли в планах свадьба?

— Мы говорили об этом, но очень много занятости что у меня, что у моего... теперь уже жениха (улыбается). Точную дату не обсуждали, но просто очень хочется, чтобы вся семья и близкие друзья на таком важном событии были рядом. Поэтому, конечно, потребуется время, чтобы всех собрать, и пока что точной даты у нас нет, — приводит слова Степановой Sport24.