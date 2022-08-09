В Госдуме отреагировали на намерение Литвы лишить Дробязко и Ванагаса госнаград

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал дискриминационное меры в отношении фигуристов за выступления в шоу в России.

«В своей антироссийской истерии некоторые страны начали доходить до крайностей, — сказал Свищев. — Украинцы лишают стипендии своего заслуженного спортсмена только за то, что он зарабатывает себе на хлеб участием в коммерческих шоу. Это прямой запрет на свободу деятельности и свободу выбора. А теперь еще и Литва собралась лишить гражданства Маргариту Дробязко, а ее мужа — Повиласа Ванагаса — государственных наград.

Уже пропитали спорт политикой с ног до головы. Хотя люди не делают ничего противоправного — развивают спорт, показывают зрителям свон мастерство. Мы же от таких прекрасных спортсменов не отказываемся, всегда рады их видеть на наших аренах. Их выступления — великолепная возможность для наших любителей спорта увидеть таких мастеров воочию», — передает слова Свищева пресс-служба.

Ранее стало известно, что в Литве хотят лишить наград фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса из-за их намерения выступить в Сочи на ледовом шоу Татьяны Навки.