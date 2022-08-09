Фигуристка Степанова: «Планируем кататься до следующей Олимпиады. Не хочется уходить на такой ноте»

Двукратная чемпионка России, призер пяти чемпионатов Европы Александра Степанова рассказала, когда планирует завершать карьеру.

— Какие у вас планы по карьере? Планируете кататься до следующей Олимпиады?

— Конечно, такой план есть. Сейчас отрабатываем нашу новую произвольную программу — между шоу бывают тренировки, и кое-где успеваем над чем-то действительно поработать.

Кататься мы будем — сто процентов. Мы не уходим из спорта ни в коем случае — нам очень не хочется уходить на такой ноте. Будем работать, будем надеяться, что все-таки Олимпиада у нас впереди будет, и мы на ней выступим достойно, — приводит слова Степановой Sport24.

26-летняя фигуристка выступает в танцах на льду в паре с Иваном Букиным. Они — двукратные чемпионы России, двукратные серебряные призеры чемпионата Европы, чемпионы мира среди юниоров, победители юниорского финала Гран-при.

Следующие зимние Олимпийские игры пройду в 2026 году в Италии.