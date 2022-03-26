Две российские пары за 5 минут побили мировой рекорд на Кубке Первого канала

Российские фигуристы Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Анастасия Мишина/Александр Галлямов побили официальный мировой рекорд в короткой программе на Кубке Первого канала в Саранске.

Официально признанным мировым рекордом является результат китайцев Суй/Хань на Олимпиаде в Пекине (84,41 балла).

Это достижение сначала перекрыли Тарасова/Морозов (86,36 балла), а затем Мишина/Галлямов (85,24).

Достижение Тарасовой/Морозова не будут засчитаны официально, так как Кубок Первого канала является национальным турниром.