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Сегодня, 19:10

Две российские пары за 5 минут побили мировой рекорд на Кубке Первого канала

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российские фигуристы Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Анастасия Мишина/Александр Галлямов побили официальный мировой рекорд в короткой программе на Кубке Первого канала в Саранске.

Официально признанным мировым рекордом является результат китайцев Суй/Хань на Олимпиаде в Пекине (84,41 балла).

Это достижение сначала перекрыли Тарасова/Морозов (86,36 балла), а затем Мишина/Галлямов (85,24).

Достижение Тарасовой/Морозова не будут засчитаны официально, так как Кубок Первого канала является национальным турниром.

Фигурное катание
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
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