Медведева крикнула слово из трех букв после сложного прыжка Кондратюка

Медведева крикнула слово из трех букв после прыжка Кондратюка на Кубке Первого канала

Российский фигурист Марк Кондратюк впервые в карьере исполнил на соревнованиях четверной лутц — самый дорогой прыжок в фигурном катании. 18-летний спортсмен выступает на Кубке Первого канала в Саранске.

Отвечая на вопрос Максима Транькова после выступления, чемпион Европы объяснил свой прогресс работой и везением. А Евгения Медведева, работающая интервьюером, уточнила у Кондратюка, исполнил ли он четверной лутц, «так как не сразу поняли». Марк подтвердил, после чего Медведева крикнула «Вау!»

Вчера Кондратюк выиграл личный прыжковый турнир историческим каскадом четверной сальхов + ойлер + четверной сальхов.

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