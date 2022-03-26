Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 18:41

Медведева крикнула слово из трех букв после сложного прыжка Кондратюка

Медведева крикнула слово из трех букв после прыжка Кондратюка на Кубке Первого канала
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Марк Кондратюк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский фигурист Марк Кондратюк впервые в карьере исполнил на соревнованиях четверной лутц — самый дорогой прыжок в фигурном катании. 18-летний спортсмен выступает на Кубке Первого канала в Саранске.

Отвечая на вопрос Максима Транькова после выступления, чемпион Европы объяснил свой прогресс работой и везением. А Евгения Медведева, работающая интервьюером, уточнила у Кондратюка, исполнил ли он четверной лутц, «так как не сразу поняли». Марк подтвердил, после чего Медведева крикнула «Вау!»

Вчера Кондратюк выиграл личный прыжковый турнир историческим каскадом четверной сальхов + ойлер + четверной сальхов.

Кубок Первого канала: онлайн-трансляция коротких программ

Фигурное катание
Евгения Медведева
Марк Кондратюк
11
3
Читайте также
Чистка печени: когда необходима и как сделать в домашних условиях?
Кубок Первого канала по фигурному катанию 2022. Короткие программы: прямая онлайн-трансляция
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Коляда набрал 106 баллов и укрепил лидерство «Красной машины» на Кубке Первого канала

Две российские пары за 5 минут побили мировой рекорд на Кубке Первого канала
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости