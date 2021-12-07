«Думаю, мне хана сейчас будет». Милохин — о реакции на его новый номер с Медведевой
16:36
Евгения Медведева и блогер Даня Милохин рассказали о том, как ставили свою новую программу на «Ледниковом периоде».
Загитова: Даня, это номер в честь дня рождения?
Милохин: Нет, это было до дня рождения, перед ним.
Загитова: Как тебе такой образ?
Милохин: Честно, тренировать было очень стеснительно. Особенно, когда мама Жени выходила .
Медведева: Сказала маме: «Выйди из зала. Дай нам пятнадцать минут».
Загитова: Мама хоть раз видела номер?
Медведева: Сейчас вот стояла и смотрела.
Милохин: Я думаю, мне хана сейчас будет (смеется).
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