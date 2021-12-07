Евгения Медведева и блогер Даня Милохин рассказали о том, как ставили свою новую программу на «Ледниковом периоде».

Загитова: Даня, это номер в честь дня рождения?

Милохин: Нет, это было до дня рождения, перед ним.

Загитова: Как тебе такой образ?

Милохин: Честно, тренировать было очень стеснительно. Особенно, когда мама Жени выходила .

Медведева: Сказала маме: «Выйди из зала. Дай нам пятнадцать минут».

Загитова: Мама хоть раз видела номер?

Медведева: Сейчас вот стояла и смотрела.

Милохин: Я думаю, мне хана сейчас будет (смеется).