Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

«Думаю, мне хана сейчас будет». Милохин — о реакции на его новый номер с Медведевой

16:36
Теги:

Евгения Медведева и блогер Даня Милохин рассказали о том, как ставили свою новую программу на «Ледниковом периоде».

Загитова: Даня, это номер в честь дня рождения?

Милохин: Нет, это было до дня рождения, перед ним.

Загитова: Как тебе такой образ?

Милохин: Честно, тренировать было очень стеснительно. Особенно, когда мама Жени выходила .

Медведева: Сказала маме: «Выйди из зала. Дай нам пятнадцать минут».

Загитова: Мама хоть раз видела номер?

Медведева: Сейчас вот стояла и смотрела.

Милохин: Я думаю, мне хана сейчас будет (смеется).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анастасия Плетнева все материалы автора
Читайте также
Как не заболеть во время тренировок зимой? Советы от чемпионки России по легкой атлетике
Причиной стрельбы в московском МФЦ стал конфликт из-за маски
1
0