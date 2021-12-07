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«Даня, спасибо тебе за такую Женю». Бестемьянова обратила внимание на изменения в Медведевой

16:31
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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова поблагодарила Даню Милохина за то, что он помог Жене Медведевой вернуть силы к жизни.

— Я очень давно не видела Женю не по телевизору, а лично. В последний раз ты была уставшей, никакой жизни в тебе не было, было грустно-грустно. Мы пили кофе.

Сегодня это что-то удивительное, то ли Даня дает тебе такие силы, то ли постановщики с неуемной фантазией. Это была просто фантазия этого человека, фантазия необыкновенная. Я видела жизнь, сексуальность, юность, молодость, женственность. Даня, спасибо тебе за такую Женю.

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Анастасия Плетнева все материалы автора
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