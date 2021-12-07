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«Три часа ночи, мне страшно». Медведева — о подготовке к «Ледниковому периоду»

16:40
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Евгения Медведева и Даня Милохин рассказали о тяжелых тренировках для подготовки нового номера в шоу «Ледниковый период».

Загитова: Женя, я отметила высокую поддержку. Вы вышла на новый уровень. Страшно делать парные поддержки?

Медведева: Не могу сказать, что страшно.

Милохин: Ага, конечно. Первый раз — она плачет.

Медведева: Я с ума сходила. Уставшая еще тогда была. Три часа ночи, мне страшно.

Милохин: Мы хотим уйти, а он нас держит (об Илье Авербухе — прим. «СЭ»)

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Анастасия Плетнева все материалы автора
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