Евгения Медведева и Даня Милохин рассказали о тяжелых тренировках для подготовки нового номера в шоу «Ледниковый период».

Загитова: Женя, я отметила высокую поддержку. Вы вышла на новый уровень. Страшно делать парные поддержки?

Медведева: Не могу сказать, что страшно.

Милохин: Ага, конечно. Первый раз — она плачет.

Медведева: Я с ума сходила. Уставшая еще тогда была. Три часа ночи, мне страшно.

Милохин: Мы хотим уйти, а он нас держит (об Илье Авербухе — прим. «СЭ»)