«Три часа ночи, мне страшно». Медведева — о подготовке к «Ледниковому периоду»
16:40
Евгения Медведева и Даня Милохин рассказали о тяжелых тренировках для подготовки нового номера в шоу «Ледниковый период».
Загитова: Женя, я отметила высокую поддержку. Вы вышла на новый уровень. Страшно делать парные поддержки?
Медведева: Не могу сказать, что страшно.
Милохин: Ага, конечно. Первый раз — она плачет.
Медведева: Я с ума сходила. Уставшая еще тогда была. Три часа ночи, мне страшно.
Милохин: Мы хотим уйти, а он нас держит (об Илье Авербухе — прим. «СЭ»)
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