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Сегодня, 13:22

Дудаков: «В каскадах изменились правила — за этим следим»

Дудаков рассказал своим подопечным об изменениях в правилах фигурного катания
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Тренер по фигурному катанию Сергей Дудаков, который работает в группе Этери Тутберидзе, начал работу с подопечными на сборе в Новогорске.

Telegram-канал «Фигурное катание на Первом» сообщает, что на сборе присутствуют Камила Валиева, Александра Трусова, Дарья Усачева, Майя Хромых, Аделия Петросян, Софья Акатьева и другие.

Дудаков рассказал своим подопечным об изменениях в правилах фигурного катания.

«В каскадах изменились правила — за этим следим. В тулупе — наружное ребро, в сальхове — не стоим долго на двух ногах, в риттбергере — левая нога не касается льда. Следим, куда мы в лутце ставим ногу, в какую сторону направление съема левой ноги», — заявил Дудаков.

Источник: https://t.me/figureskating_1tv/9
Фигурное катание
Сергей Дудаков
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