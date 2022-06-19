Тренер по фигурному катанию Сергей Дудаков, который работает в группе Этери Тутберидзе, начал работу с подопечными на сборе в Новогорске.

Telegram-канал «Фигурное катание на Первом» сообщает, что на сборе присутствуют Камила Валиева, Александра Трусова, Дарья Усачева, Майя Хромых, Аделия Петросян, Софья Акатьева и другие.

Дудаков рассказал своим подопечным об изменениях в правилах фигурного катания.

«В каскадах изменились правила — за этим следим. В тулупе — наружное ребро, в сальхове — не стоим долго на двух ногах, в риттбергере — левая нога не касается льда. Следим, куда мы в лутце ставим ногу, в какую сторону направление съема левой ноги», — заявил Дудаков.