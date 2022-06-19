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Сегодня, 13:16

Группа Тутберидзе начала сбор в Новогорске

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Группа Тутберидзе начала сбор в Новогорске, сообщает telegram-канал «Фигурное катание на Первом».

Тренировка прошла под руководством Сергея Дудакова.

На сборе присутствуют Камила Валиева, Александра Трусова, Дарья Усачева, Майя Хромых, Аделия Петросян, Софья Акатьева и другие.

«Продавливайте ноги! Сесть, встать! Сесть, встать!

Ну по прямой, Сонь! Рисунок — змейка!

Даша, глаза подыми! Саша, садись, садись в ноги!" - контролирует действия подопечных Дудаков.

Источник: https://t.me/figureskating_1tv/9
Фигурное катание
Аделия Петросян
Александра Трусова
Камила Валиева
Сергей Дудаков
Софья Акатьева
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