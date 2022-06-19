Группа Тутберидзе начала сбор в Новогорске
Группа Тутберидзе начала сбор в Новогорске, сообщает telegram-канал «Фигурное катание на Первом».
Тренировка прошла под руководством Сергея Дудакова.
На сборе присутствуют Камила Валиева, Александра Трусова, Дарья Усачева, Майя Хромых, Аделия Петросян, Софья Акатьева и другие.
«Продавливайте ноги! Сесть, встать! Сесть, встать!
Ну по прямой, Сонь! Рисунок — змейка!
Даша, глаза подыми! Саша, садись, садись в ноги!" - контролирует действия подопечных Дудаков.
Источник: https://t.me/figureskating_1tv/9
Новости