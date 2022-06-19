Бывший ученик Тутберидзе рассказал о последствиях интенсивных занятий у тренера

Российский фигурист Владимир Самойлов, сменивший гражданство на польское, в интервью «СЭ» рассказал о травме, полученной на тренировках у Этери Тутберидзе.

— Этери Георгиевна не стала бы говорить при плохой тренировке — иди дома посиди.

— Нет, нет. Она просто выгоняет. У нее своя методика. Не могу сказать, что она не работает.

— С парнями, кстати, пока не очень. И ты, так понимаю, тоже испытал это на себе, потому что проблемы со здоровьем появились из-за интенсивных тренировок.

— Да, да. У меня развивалась проблема со спиной. Когда я к ней пришел, у меня уже были протрузии. На что мне сказали: «Это у всех спортсменов бывает, это минимальное, что может быть». Она сразу знала, я ей сказал. Но в итоге все проявилось в грыже двух видов и так далее. Я однажды так упал, что ногу не чувствовал, она просто онемела. И вот тут понял: все, здесь стоп.

— Но есть врач Филипп Шветский. Должны же быть специалисты в школах, которые такие моменты ловят.

— Филиппа Шветского тогда не было, насколько помню. Да, на массажи я ходил, иголки вкалывали с током, все это делали. Но все равно тренировками я добивал. Легче стало, только когда я в принципе со спортом закончил, а после ухода от Этери Георгиевны я думал, что закончу из-за спины. Я ходил на реабилитацию, три месяца только спину лечил. Вообще не тренировался. И потом решил, что хочется попробовать еще раз. Хорошую реабилитацию прошел, спасибо врачам.

Полностью острое интервью с Владимиром Самойловым читайте здесь.