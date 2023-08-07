Дочь Тутберидзе рассказала, зачем тренер приезжала в США

Грузинская и экс российская фигуристка Диана Дэвис в интервью «СЭ» рассказала о причинах приезда матери в США. Этим летом в соцсетях одна из американских болельщиц написала, что видела Этери Тутберидзе.

— Очень много по этому поводу споров — Этери Георгиевна вас посещает в США, помогает в тренировочном процессе, бытовом? Насколько велика ее роль для вашей пары сейчас?

— Я не думаю, что что-то сильно изменилось, она приезжала в США, чтобы привезти наши костюмы и все померить (их автором была Ольга Рябенко. — Прим. «СЭ»). Помочь нам подлатать то, что было необходимо в них. Как тренер она никогда не вмешивается в тренировочный процесс. Она может только подсказать что-то со стороны, мы, конечно, прислушиваемся. Но думаю, что так многие родители поступают. В том числе и мама Глеба, — заявила Дэвис.

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