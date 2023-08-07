Смолкин получил грин-карту США

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, одержавшие первую победу после перехода из российской сборной в грузинскую, в интервью «СЭ» поделились планами на будущее.

— Какой у вас следующий турнир?

Диана: Планируем продолжить сезон серией челленджеров, но пока точно не знаем где.

— Как сейчас выглядит ваша работа, поменялось ли что-то с вашего рассказа в декабре?

Глеб: Сейчас у нас есть определенная ясность будущего, по крайней мере, мы имеем возможность выйти на международные соревнования и узнать, на каком уровне мы находимся в своем развитии. Психологически это сильное подспорье.

— Глеб, вы собираетесь получать грузинское гражданство? И вообще придется ли вам вдвоем приезжать в Грузию — так понимаю, с выездом из США все еще проблемы?

Глеб: Гражданство будет необходимо только для Олимпийских игр, к тому моменту надеемся результатами заслужить это право. А с выездом проблем больше нет, совсем недавно я получил Грин-карту.

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