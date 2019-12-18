Дочь Тутберидзе рассказала, как справилась с болезнью

Дочь тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Диана Дэвис, которая выступает в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным, рассказала, что смогла справиться с болезнью. Ранее сообщалось, что 16-летняя спортсменка из-за больших проблем со слухом различает только отдельные звуки.

— Дорогие люди, я уже устала читать то, что вы считаете меня больной и слабослышащей, что у меня нет будущего из-за этой болезни и все такое, — написала Дэвис в Instagram. — Так вот, я хочу вам сказать, что я живу обычной жизнью, учусь в обычной школе, прекрасно слышу и разговариваю с людьми. Порой я слышу даже лучше, чем нормальные люди.

Да, у меня были раньше проблемы, я не совсем понимала речь, потому что для меня люди говорили нечtтко, я стеснялась и почти не общалась с людьми. Но в какой-то момент решила, что буду развивать свой слух. Я отказалась от аппаратов и от всего, что мне предлагали, и пришла к тому, что я раскрылась и стала прекрасно слышать. Я смогла себя адаптировать.

И хочу отдельно сказать тем людям, у которых есть проблемы со слухом, что нет ничего невозможного! Не нужно стесняться и бояться общения, развивайте себя и все придет! Нет людей без недостатков.