Директор «Самбо-70»: «Собираемся строить еще один каток. Клянчим его у инвесторов»

Руководитель школы «Самбо-70» Ренат Лайшев после церемонии празднования 50-летия организации рассказал о планах постройки еще одного катка в Новой Москве.

— Мы не собираемся останавливаться. Город нам доверяет, и мы продолжаем строиться. Строимся даже в таком злосчастном месте, как Коммунарка, у нас там будет большая красивая общеобразовательная школа. Там будет семь — восемь видов спорта, бассейн, залы, футбольное поле, амфитеатр для представлений. Каток — может быть, но сейчас идут споры с инвесторами, будем его выклянчивать. (Дмитрий Кузнецов)

Директор «Самбо-70»: «Загитова — молодец, она не вступает ни в какие распри и коалиции» //

Медведева подняла флаг России в честь 50-летия «Самбо-70», Загитова не участвовала в церемонии