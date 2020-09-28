Руководитель школы «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с журналистами после церемонии в честь 50-летия организации рассказал об отношении к новой работе Алине Загитовой.

— Алина сейчас занимается «Ледниковым периодом», поэтому не смогла приехать, у нее съемки. Дай бог ей счастья, здоровья. И она молодец, умница, не вступает ни в какие распри, коалиции, не портит ни с кем отношения — хороший, добрый человек. Все, что могла сделать на первом этапе своего жизненного пути, она сделала. Захочет — наверное, сможет сделать еще, не захочет — счастья ей в жизни. (Дмитрий Кузнецов)

Медведева подняла флаг России в честь 50-летия «Самбо-70», Загитова не участвовала в церемонии