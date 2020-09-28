Медведева подняла флаг России в честь 50-летия «Самбо-70», Загитова не участвовала в церемонии

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева стала главной звездой торжественного мероприятия в честь 50-летия центра спорта и образования «Самбо-70». Под национальный гимн 20-летняя спортсменка подняла флаг России. Медведева стала единственной спортсменкой, посетившей церемонию.

Массовой акции и линейки не было в том числе по эпидемиологическим причинам.

Сегодня в «Самбо-70» проходит празднование юбилея организации. Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе, относящуюся к школе, в сентябре. Но формально она представляла «Самбо-70» даже после своего отъезда в Канаду в 2018 году. (Дмитрий Кузнецов)