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Медведева подняла флаг России в честь 50-летия «Самбо-70», Загитова не участвовала в церемонии

09:10
Евгения Медведева. Фото instagram.com
Евгения Медведева. Фото instagram.com
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева стала главной звездой торжественного мероприятия в честь 50-летия центра спорта и образования «Самбо-70». Под национальный гимн 20-летняя спортсменка подняла флаг России. Медведева стала единственной спортсменкой, посетившей церемонию.

Массовой акции и линейки не было в том числе по эпидемиологическим причинам.

Сегодня в «Самбо-70» проходит празднование юбилея организации. Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе, относящуюся к школе, в сентябре. Но формально она представляла «Самбо-70» даже после своего отъезда в Канаду в 2018 году. (Дмитрий Кузнецов)

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