Дэвис и Смолкин рассказали, что не выступят на чемпионате России в Красноярске

Российский фигурист Глеб Смолкин, выступающий в паре с Дианой Дэвис, рассказал, что они не выступят на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

«Ждать ли нас на чемпионате России? К сожалению, нет», — сказал Смолкин «Чемпионату».