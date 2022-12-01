Дэвис и Смолкин рассказали, что не выступят на чемпионате России в Красноярске
Российский фигурист Глеб Смолкин, выступающий в паре с Дианой Дэвис, рассказал, что они не выступят на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
«Ждать ли нас на чемпионате России? К сожалению, нет», — сказал Смолкин «Чемпионату».
В прошлом сезоне пара дебютировала среди взрослых. Ранее в США обсуждали возможную смену гражданства Дэвис и Смолкиным, они не приняли участия ни в одном этапе «Гран-при России».
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