Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на новость о том, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин не выступят на чемпионате России.

«Я вообще-то не судья, чтобы оценивать это решение. Я не удивлена, но это неправильно. Неправильно не выступать на чемпионате страны. Думаю, если они пропускают чемпионат России, есть вопросы. И на некоторые из них уже есть ответы. Смолкин получает green card? У меня тоже есть. А также есть вид на жительство в Германии. Это зависит от того, где человек хочет жить. Ничего страшного в этом нет», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее сам Смолкин объяснил, по какой причине они с Дэвис не смогут приехать в Россию и выступить в турнирах. До этого в США обсуждали возможную смену гражданства Дэвис и Смолкина, они не приняли участия ни в одном этапе Гран-при России.