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Тарасова — о решении Дэвис и Смолкина не выступать на чемпионате России: «Есть вопросы. Это неправильно!»

Тарасова отреагировала на решение Дэвис и Смолкина не выступать на чемпионате России
Микеле Антонов
Корреспондент
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Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на новость о том, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин не выступят на чемпионате России.

«Я вообще-то не судья, чтобы оценивать это решение. Я не удивлена, но это неправильно. Неправильно не выступать на чемпионате страны. Думаю, если они пропускают чемпионат России, есть вопросы. И на некоторые из них уже есть ответы. Смолкин получает green card? У меня тоже есть. А также есть вид на жительство в Германии. Это зависит от того, где человек хочет жить. Ничего страшного в этом нет», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее сам Смолкин объяснил, по какой причине они с Дэвис не смогут приехать в Россию и выступить в турнирах. До этого в США обсуждали возможную смену гражданства Дэвис и Смолкина, они не приняли участия ни в одном этапе Гран-при России.

Диана Дэвис/Глеб Смолкин
Татьяна Тарасова
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Смолкин рассказал, почему они с Дэвис не могут выступить на турнирах чемпионата России

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