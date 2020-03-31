«Cидеть, лежать, дай лапу». Тотьмянина показала, как начала дрессировать Ягудина на четвертый день карантина

Олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина опубликовала в своем Instagram видео, на котором показала, как проводит время дома в период карантина со своим мужем также олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.

— Cидеть, лежать, дай лапу, — обращалась Тотьмянина к мужу, лежащему на полу и исполнявшему шуточные команды.

На выходных Тотьмянина сообщила о возвращении с дочерьми в Москву из поездки в Таиланд и начале карантина.