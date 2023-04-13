Чемпионы России Бойкова и Козловский успешно исполнили четверной выброс на шоу Тутберидзе в Москве

Двукратные чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский впервые успешно исполнили четверной выброс.

Это случилось во время шоу Этери Тутберидзе в Москве. Ученики Тамары Москвиной справились с четверным выбросом сальхов.

Предыдущие попытки данного элемента ультра-си заканчивались падением партнерши. В частности, у фигуристов была неудачная попытка четверного выброса во время чемпионата России по прыжкам.

Бойкова и Козловский — чемпионы Европы, двукратные чемпионы России и бронзовые призеры чемпионата мира. Александра и Дмитрий тренируются у Тамары Москвиной и Артура Минчука.