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Сегодня, 22:55

Китайский фанат признался Щербаковой в любви

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Анна Щербакова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Болельщик из Китая признался в любви российской фигуристке Анне Щербаковой после завершения шоу Этери Тутберидзе.

Щербакова 13 апреля выступила на шоу в Москве. После его завершения в подтрибунном помещении к ней подошел фанат из Китая. Молодой человек попросил фигуристку подписаться на его свитшоте и сказал ей, что она лучшая спортсменка. На прощание он сказал на русском: «Аня, я люблю тебя!».

Щербакова выступала в шоу с тремя номерами — двумя сольными и одним групповым с Камилой Валиевой и Алиной Загитовой.

Фигурное катание
Анна Щербакова
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