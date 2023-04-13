Синицина и Кацалапов — о шоу в Монголии: «Это все интригующе, планируется суперкрутая арена»
Пара российских фигуристов Виктория Синицина и Никита Кацалапов поделились ожиданиями от шоу в Монголии.
— Можете немного рассказать про шоу в Монголии? Мы знаем, что вы туда заявлены. Какие у вас ожидания?
Кацалапов: — Ой, это все интригующе. Мы знаем, что там планируется какая-то суперкрутая арена, вся сборная приглашена. Честно говоря, мы знаем только что у нас будет два дня выступлений. По два номера катаем. Какие-то культурные походы у нас там. Мы сами очень ждем. Никто из нас в Монголии скорее всего никогда не был. Будет здорово, я думаю.
— Какие номера будете катать, уже знаете?
Кацалапов: — Не знаем пока что. Возможно, один из них будет с турнира по шоу-программам, то есть хирурга будем катать. Насчет второго подумаем, может, что-то новенькое успеем поставить.
— У вас есть какие-то стереотипы о Монголии, которые вы хотите развеять?
Синицина: — Мне кажется, там горы, бараны ходят (смеется). У меня такое впечатление.
Кацалапов: — Кашемир, я знаю.
Российские фигуристы выступят в ледовом шоу в Улан-Баторе (Монголия) в начале мая.